Чим підгодувати груші, аби збирати повні миски плодів

Груша – ласий плід, котрий любимо збирати восени. Буває різних сортів, кожен з яких має свій смак. У її вирощуванні не забуваймо про підгодівлю.

У серпні груші активно дозрівають, отже важливо – наситити їх поживними речовинами. Це допоможе збільшити розмір плодів та покращити їх смак. А чим саме підгодувати груші для гарного врожаю – підкаже 24 Канал.

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Чим підгодувати груші

У такій справі треба зайнятися посадковою ямою. Для цього потрібно верхній шар землі змішати з певними поживними речовинами. Спробуйте використати органічні добрива, як-от, перепрілий компост чи гній у співвідношенні 500 грамів на одну посадку.

Молодим грушам особливо важлива правильна підгодівля. Туди має входити азот, фосфор та калій. Зокрема, підживлення на основі фосфору розвивають корені дерева та готують його до зимівлі.

Серпень – найкращий час, аби підживити грушу сульфатом калію та суперфосфатом. Щоб це зробити, знадобиться 1,5 столової ложки засобу розчинити в 10 літрах води.



Сульфат калію / Фото "Садко"

Ремарка: можна підливати таким розчином і яблуні.

Ефективним засобом у такій ситуації стане деревний попіл. Груші добре на нього реагують. Потрібно розвести 500 грамів попелу в 10 літрах води. Можете поливати.



Деревний попіл / Фото Depositphotos

Варто зазначити, що необов'язково готувати настій на основі попелу. Можна брати до вжитку його в сухому вигляді. Груші це оцінять.