У серпні груші активно дозрівають, отже важливо – наситити їх поживними речовинами. Це допоможе збільшити розмір плодів та покращити їх смак. А чим саме підгодувати груші для гарного врожаю – підкаже 24 Канал.
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Чим підгодувати груші
У такій справі треба зайнятися посадковою ямою. Для цього потрібно верхній шар землі змішати з певними поживними речовинами. Спробуйте використати органічні добрива, як-от, перепрілий компост чи гній у співвідношенні 500 грамів на одну посадку.
- Молодим грушам особливо важлива правильна підгодівля. Туди має входити азот, фосфор та калій. Зокрема, підживлення на основі фосфору розвивають корені дерева та готують його до зимівлі.
Серпень – найкращий час, аби підживити грушу сульфатом калію та суперфосфатом. Щоб це зробити, знадобиться 1,5 столової ложки засобу розчинити в 10 літрах води.
Сульфат калію / Фото "Садко"
- Ремарка: можна підливати таким розчином і яблуні.
Ефективним засобом у такій ситуації стане деревний попіл. Груші добре на нього реагують. Потрібно розвести 500 грамів попелу в 10 літрах води. Можете поливати.
Деревний попіл / Фото Depositphotos
Варто зазначити, що необов'язково готувати настій на основі попелу. Можна брати до вжитку його в сухому вигляді. Груші це оцінять.