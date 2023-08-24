Капусту атакують різні шкідники: попелиця, гусениця, хрестоцвіті блішки, слимаки, капустяна муха. Якщо нічим не обробляти овоч – урожай весь з'їдять. Чим краще полити капусту від таких шкідників – знає 24 Канал.

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Обробка капусти від шкідників

Несподівано, але допоможе зубна паста. Особливо вона ефективна проти гусениць та бліх. У її складі – фтор, кальцій, рослинні екстракти, а це ті речовини, котрі борються зі шкідниками капусти.

Внесіть 50 грамів пасти у 5 літрів води, щоб вона там розчинилась. Хай настоюється 2-3 години. Тоді можете обробляти овоч 1 раз у тиждень.



Зубна паста / Фото Seago

Тютюн – специфічна рослина, яка ідеально підійде у боротьбі зі шкідниками. Найбільше її не люблять хрестоцвіті блішки. Потрібно 200 грамів листя залити 10 літрами гарячої води. Залишіть розчин на кілька годин. Процідіть та внесіть 1 столову ложку рідкого мила. Можете обробляти.



Тютюн / Фото "Сам собі агроном"

Стане у пригоді столовий або яблучний оцет 9%, який ефективно вбиває шкідників та грибкові хвороби. Ним слід обробляти місця, де живуть комахи або там, де вже є грибок.



Оцет / Фото Harchi.info

Оптимально робити це рано-вранці або пізно ввечері, щоб найкраще подіяло та не випарувалось. Вилийте 150-250 мілілітрів оцту у посудину з 10 літрами теплої води. Оцет змусить піти хрестоцвіту блішку, попелицю, метеликів, котрі відкладають яйця.