Високі та пишні туї не змусять чекати: 4 добрива для швидкого росту

Перевага туї в тому, що це вічнозелена рослина, якою прикрашають ділянки. Вона захищає територію від вітру та пилу, а ще має привабливий вигляд.

Іноді туя відчуває брак вітамінів і мінералів, тому припиняє рости. Очевидним є той факт, що треба внести підживлення. Чим удобрити туї для того, щоб швидше росли – знає 24 Канал.

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Чим підживити туї

Якщо цим рослинам не вистачає азоту, це буде чітко видно по скороченню приросту молодих гілок. У той час, як вони мали б активно рости, можна побачити, що вони жовтіють, хвоя втрачає свій природний колір. У такому разі туї слід підживити аміачною селітрою. Пропорція: 2 столові ложки на 1 квадратний метр біля коренів.



Аміачна селітра / Фото "Українська агропромислова група"

Коли деревам бракує такого елементу, як фосфору, пагони частково будуть червоного або фіолетового відтінку. Тоді хорошим засобом виявиться суперфосфат. Візьміть по 2 столові ложки речовини на 1 квадратний метр пристовбурного кола.



Суперфосфат / Фото Super Agronom

Коли туя починає світлішати, стає жовтуватою або навіть білою – це знак того, що їй бракує заліза. Тут потрібно провести позакореневу підгодівлю хелатом заліза . Візьміть 1% розчин препарату та обробіть крону.

. Візьміть 1% розчин препарату та обробіть крону. Дерево має брак калію та магнію, коли спостерігаємо жовтіння верхівки крони. Стане у пригоді така речовина, як калімагнезія. Варто взяти 2 ложки речовини на 1 квадратний метр біля коренів та полити біля туй.



Калімагнезія / Фото "Аграрії разом"

Зверніть увагу, що перегодувати рослину – набагато гірше, ніж коли вона недоотримає якусь речовину. Тож будьте обережні, аби не перенаситити землю азотом. А якщо вже так сталось, то внесіть калійні або фосфорні добрива.