Чим підживити розсаду перцю: найкращий рецепт із бабусиного зошита
Джерело:Srk.com.ua
Серед багатьох різних речовин, городники іноді використовують перекис водню. Він має певну користь, але з ним треба бути обережним.
Такий засіб допомагає швидко покращити здоров'я розсади. Він зміцнює кореневу систему рослин. Важливо знати, як підживити перець перекисом водню.
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Перекис водню як добриво для перцю
Щоб підгодувати розсаду перцю розчином перекису, розводимо 25-35 грамів рідини на 1 літр води. Більш універсальний спосіб – взяти 60 грамів перекису на 3 літри води та поливати всю розсаду овочів. Перець потребує частого удобрення та звичайного поливу.
- Під час обробки варто взяти 20 грамів рідини на 10 літрів води. Кволі насадження перцю отримають нові сили та почнуть рости значно активніше.
Перекис водню / Фото Tabletki.ua
- Коли підгодовуєте розсаду перцю, такий розчин повинен бути теплим та проникати вглиб більше, ніж на 15 сантиметрів. Земля біля ямок із розсадою не має бути дуже мокра.
- Вносити добрива оптимально, коли нема посушливої погоди. Краще це робити рано-вранці або пізно-ввечері. Так ви уникнете можливих опіків від сонця.
Користь перекису водню
Полив перекисем водню розсади перцю має свої переваги:
- зміцнення надземної частини;
- дезінфекція прикореневої зони;
- ліквідація патогенної мікрофлори;
- покращення дихання рослини.
Власне останнє – аерація ґрунту дозволяє кореневій системі ефективніше поглинати органічні та мінеральні добрива.