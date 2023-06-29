Такий засіб допомагає швидко покращити здоров'я розсади. Він зміцнює кореневу систему рослин. Важливо знати, як підживити перець перекисом водню.

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Перекис водню як добриво для перцю

Щоб підгодувати розсаду перцю розчином перекису, розводимо 25-35 грамів рідини на 1 літр води. Більш універсальний спосіб – взяти 60 грамів перекису на 3 літри води та поливати всю розсаду овочів. Перець потребує частого удобрення та звичайного поливу.

Під час обробки варто взяти 20 грамів рідини на 10 літрів води. Кволі насадження перцю отримають нові сили та почнуть рости значно активніше.



Перекис водню / Фото Tabletki.ua

Коли підгодовуєте розсаду перцю, такий розчин повинен бути теплим та проникати вглиб більше, ніж на 15 сантиметрів. Земля біля ямок із розсадою не має бути дуже мокра.

більше, ніж на 15 сантиметрів. Земля біля ямок із розсадою не має бути дуже мокра. Вносити добрива оптимально, коли нема посушливої погоди. Краще це робити рано-вранці або пізно-ввечері. Так ви уникнете можливих опіків від сонця.

Користь перекису водню

Полив перекисем водню розсади перцю має свої переваги:

зміцнення надземної частини;

дезінфекція прикореневої зони;

ліквідація патогенної мікрофлори;

покращення дихання рослини.

Власне останнє – аерація ґрунту дозволяє кореневій системі ефективніше поглинати органічні та мінеральні добрива.