Соковиті ягоди не змусять чекати: 7 корисних речовин, які необхідні черешні після цвітіння

Просто поливати водою черешню не достатньо, бо так вона може не давати багато плодів. Треба використовувати ще деякі засоби.

Без хорошої підгодівлі черешні, годі сподіватись на багатий урожай: садівники кажуть, якщо не застосовувати добрива – буде лише 20% плодів. Тож не дуже розумно залишати дерево без добрива. А чим обробити черешню після цвітіння – розкаже 24 Канал.

До теми Ці засоби є у кожного: чим і як підживлювати полуницю під час плодоношення

Підживлення черешні

Ось деякі рекомендації щодо удобрення черешні після цвітіння:

Черешня потребує азоту для здорового росту та розвитку листя. Після цвітіння можна застосовувати добрива з високим вмістом азоту, наприклад, аміачна селітра або сечовина. Але пам'ятайте, що азот у великій кількості активізує ріст листя, а не плодів. Оптимальна доза використання – 200-300 грамів у пристовбурні кола дерева.



Аміачна селітра / Фото "Агропромислова група"

Такі речовини, як фосфор і калій необхідні, щоб краще розвивалась коренева система та формувалися плоди. Йдеться про суперфосфат і калійну сіль. Мінеральні добрива беремо в таких пропорціях: гранульований суперфосфат – 400 грамів, а калійну сіль – 200-300 грамів. Ці засоби підсипають під стовбури дерев черешні.



Калійна сіль / Фото Super Agronom

Як альтернативу хімічним добривам, можна використовувати органічні добрива – компост, перегній або органічні речовини. Вони не тільки дають поживність рослині, але й покращують структуру ґрунту. Буде достатньо 50 грамів таких засобів.



Компост / Фото "Агромаркет"

Корисним добривом для черешні буде деревний попіл. Під 1 дерево буде потрібно 500 грамів речовини. Коли падатимуть дощі, земля його вбиратиме та дерево таким чином, буде підгодовуватися.



Деревний попіл / Фото Kvitka.info