Отримаєте гарний врожай: чим обробити цибулю перед садінням

Часто при вирощуванні та зберіганні цибуля може отримати безліч хвороб і шкідників. Вберегти рослину від них можна такою собі "вакцинацією", тобто обробити її перед посадкою. Це допоможе згодом отримати гарний врожай.

Фахівці зазначають, що обробка цибулі перед посадкою починається з просушування та прогрівання. Перебране насіння цибулі треба прогріти за температури 25 – 35 °С (можна розкласти одним шаром біля батареї) протягом тижня-двох, передає 24 Канал.

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Це необхідно для того, щоб висаджена в холодний ґрунт цибуля не почала стрілкуватись.

Можна скористатись іншим експрес-методом прогрівання цибулі. Для цього замочують сіянку в гарячій воді (45–50 °С) на 15 хвилин. Потім виймають і занурюють на 15 хвилин у холодній воді. Після цього цибулю можна обробляти від хвороб.

Як обробити цибулю перед посадкою

До посадки в землю, замочіть цибулю в розчині харчової соди. Вона діє як протигрибковий та антисептичний засіб. Також це додатково збагачує мінеральними речовинами, цибуля стає більш засухостійкою, не утворює стрілок та добре росте.

Як потрібно замочувати посівний матеріал цибулі перед садінням:

Для розчину дотримуйтеся правильної концентрації – літр чистої води на 1 чайну ложку харчової соди.

Важливо, щоб розчин, в якому замочують сіянку, був теплим (для цього потрібна температура не нижче + 45° C, але не вище + 60° C).

Перш ніж занурити цибулю в розчин, очистьте її від лусочок. Але повністю очищати від верхнього лушпиння не потрібно.

Тримайте в розчині насіння цибулі від півгодини до 2 годин, добре вкривши посудину, щоб довше зберегти температуру розчину.

Обробити цибулю можна одразу на грядці. Адже сода знижує кислотність ґрунту, що добре позначається на рості рослин. В такому ґрунті не розвиваються патогенні мікроорганізми та не росте бур’ян.



Після обробки ви отримаєте гарний врожай цибулі / Фото з відкритих джерел

Інші найпоширеніші способи дезінфекції:

Замочування цибулин у міцному розчині марганцівки (3 грами на 10 літрів води) на 2 години, щоб убезпечити рослини від грибків.

Замочування цибулі в міцному розчині кухонної солі (100 грамів на 10 літрів води) протягом 5 годин. Це також перевірена обробка від ґрунтової нематоди.

Замочування у слабкому розчині мідного купоросу (15 грам на 10 літрів води) протягом години.

Замочування в аміачній селітрі (1 чайна ложка на 10 літрів води) на 15 хвилин простимулює ріст та захистить від хвороб і шкідників.

Зауважте, вся обробка цибулі перед посадкою має проводитися в той самий день. Канавки, в які ви плануєте садити цибулю, також необхідно продезінфікувати. Полийте їх слабким розчином мідного купоросу (15 грамів на 10 літрів води) за кілька днів до посадки сіянки.