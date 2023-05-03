Як позбутися попелиці на трояндах: методи та препарати, які точно допоможуть

Троянди популярні серед садівників завдяки своїм красивим квіткам та аромату. Для них має значення догляд, особливо – від шкідників. Як захистити троянди від попелиці – читайте далі.

Троянди можуть бути високі або низькорослі, залежно від сорту. Квіти можуть мати різні кольори, такі як червоний, рожевий, жовтий, білий та інші. Щоб милуватися красивими квітами, потрібно знати, як доглядати за ними. Як захистити троянди від попелиці – підкаже 24 Канал.

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Як захистити троянди від попелиці

Попелиця – це грибкова хвороба, яка може заражати троянди. Основна мета захисту від попелиці, щоб не допустити її росту та розвитку. Ось декілька порад, які можуть допомогти у захисті троянд від попелиці.

Висаджуйте троянди на добре освітленому місці з достатнім повітряним потоком. Хороша вентиляція допоможе уникнути вологи на листя.

з достатнім повітряним потоком. Хороша вентиляція допоможе уникнути вологи на листя. Підтримуйте регулярний полив. Вода повинна потрапляти на корені троянд, а не на листя. Листя, що залишається вологим протягом довгого часу, може розвинути попелицю.



Поливаємо троянди / Фото Світ рослин

Видаліть все заражене листя, квіти та пагони, щоб не поширювалась інфекція .

. Регулярно обрізайте троянди, щоб зберігати їх здоровими та знизити шанси на зараження попелицею. Таким чином, повітря краще надходитиме до рослин та зменшить вологу на листя.



Обрізка троянд / Фото Світ рослин

Використовуйте фунгіцидні засоби для захисту від попелиці. Це ті засоби, які зупиняють розвиток грибка на рослинах. Фунгіциди можна наносити на листя та інші частини рослин розпилювачем.

на рослинах. Фунгіциди можна наносити на листя та інші частини рослин розпилювачем. Гарно відлякують попелицю настої попелу, цибулі, часнику або гострого перцю. Одну з цих рослин, а саме – 300 грамів треба подрібнити та залити 10 літрами теплої води. Настоюємо 2-3 години. Щоб було зручніше, можна перелити настій у розпилювач. Повторюємо процедуру кожних 2 тижні.

Догляд за трояндами потребує деяких зусиль, включаючи правильний полив, обрізку, годування та захист від хвороб та шкідників. Вважливо захищати троянди від хвороб, таких як чорна плямистість та попелиця. Потрібно вибирати сорти троянд, які підходять для кліматичних умов та ґрунту, де вони зростатимуть.