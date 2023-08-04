Гусениці відпадуть з троянд: 5 народних методів боротися зі шкідником

Гусениць часто сприймають легковажно. Але насправді – це небезпечні шкідники, які завдають шкоди, особливо трояндам. У чому їхня загроза?

Гусениці шкідливі тим, що вони їдять листя та бутони троянд. Також вони стають оповиті павутиною й втрачають красивий зовнішній вигляд. Як впоратися з цим шкідником – знає 24 Канал.

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Як боротися з гусеницею на трояндах

Лопух – це рослина, яка доступна всім, адже росте скрізь і всюди. Для приготування з нього розчину, заповніть відро листям на третину. Решта простору залийте водою, аби покрити траву. Хай бродить 2-3 дні. Проціджуємо й можемо поливати троянди.



Лопух / Фото Ukrbin.com

Боротися зі шкідниками допоможе настій полину. Візьміть 1 кілограм трави та додайте у місткість 3 літри води. Хай кип'ятиться 20 хвилин. Після цього, внесіть ще 7 літрів води. Настоюйте суміш 7 діб. Гусениця більше не загрожуватиме квітам після такого засобу.



Полин / Фото "Яблуком"

У такій ситуації не зайвим будем приготувати розчин на основі господарського мила. Шкідники не люблять цей засіб. Мило варто натерти та залити теплою водою. Важливо, щоб воно розчинилося. Тоді можете обприскувати квіти з пульверизатора.



Господарське мило / Фото Janvi.com

Гусінь терпіти не може гірчицю. Нею потрібно обробити верхній шар землі біля кущів. Завдяки такій речовині, попелиця не зможе приповзти з ґрунту на рослину.



Гірчиця / Фото "Аграрії разом"

Вистачить 100 грамів рослини розбавити у 10 літрах води. Добре перемішайте суміш, аби все розчинилось. Кущі троянд слід обробляти з розпилювача. Засіб треба залишити на квітах мінімум 3 години, а краще – на день.

Пил тютюну – один із найефективніших засобів проти гусениці й загалом від різних шкідників. Вони більше не турбуватимуть ваш сад, якщо ви посипете троянди цією речовиною. Дотримуйтесь такого дозування: 30-50 грамів на 10 квадратних метрів.



Тютюновий пил / Фото "Сам собі агроном"