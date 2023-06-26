Гусениця відлипне за лічені хвилини: чим обробити капусту від шкідників

Капуста – ласий овоч для різних шкідників, зокрема, для гусениць. Вони можуть зіпсувати урожай за кілька днів.

Звичайно, що можна використати у боротьбі з гусеницею ефективну хімію, і все мине. Але плоди вже не будуть такими корисними. Тому 24 Канал радить вам скористатись народними засобами, які захистять капусту від гусениці.

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Як позбутися гусениці на капусті

Найпростішим способом буде збирати гусениці руками. Це підійде тим, у кого невеликі грядки з капустою. Робіть це лише в рукавичках, бо з овочу виділяється речовина, яка може спричинити алергію.

Спробуйте обробити капусту таким розчином: 9% столового оцту з водою у пропорції 1 склянки на 1 відро води. Додайте туди 200 грамів деревного попелу. Нехай бродить 1-2 дні. Якщо маєте бажання, можете додати подрібнене господарське мило. Обробляти цим треба 1 раз на тиждень.



Оцет / Фото Agro Ukraine

Капустяними гусеницями люблять ласувати оси – це пожива для їхнього потомства. Щоб вони прилетіли на вашу ділянку, слід обприскати грядки солодкою водою або дати трішечки цукрового сиропу.



Оса / Фото "Сильна пасіка"

Ефективним методом боротьби з гусеницями є посадка рослин, які будуть відлякувати шкідників. Йдеться про часник, кріп, шавлію, полин, пижмо та м'яту. Спробуйте та гусениці покинуть ваш город назавжди.



Пижмо / Фото "Сам собі агроном"

Реп'яхи мають отруйні речовини для гусениць. Подрібніть листя цих рослин та залийте водою. Він повинен бродити щонайменше тиждень. Потім все треба процідити, полити землю під рослинами та обробити самі качани.



Реп'ях / Фото "Бджолосад"

Лушпиння від цибулі має різкий запах, який відлякує шкідників. Слід взяти 250-300 грамів речовини та 5 літрів кип'ятку. Хай настоюється кілька днів. Все це розбавляємо ще 5 літрами води. Закріплюють результат 20 грамами господарського мила. Обробляти капусту варто 2-3 рази через кожні 5 днів.



Лушпиння цибулі / Фото Prosto Way

Незвичний, хоча дієвий метод – обробка капусти валеріаною. 20 крапель настоянки розводимо в 1 літрі холодної води. Обприскувати цим розчином овочі можна одразу після приготування.