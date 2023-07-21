Зникнуть назавжди: топ-3 засоби від черв'яків у гороху

Смакувати свіжим зеленим горошком – одне задоволення. Для цього треба ще постаратись. Бо є надокучливі шкідники, які все псують.

Черв'яки псують горох та роблять його непридатним до споживання. Це вбиває урожай, заради якого овочівники так старались. Чому з'являються черв'яки та чим обробити від них горох – розкаже 24 Канал.

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Поява черв'яків на гороху

Горохова зернівка – сильний шкідник, який атакує рослину. Вони осідають на гороху, як починається цвітіння, споживають квітковий пилок. Відкладання яєць відбувається від появи бобів до їх цілковитої дозрілості.



Горохова зернівка / Фото "Агроексперт"

Бульбочкові довгоносики – гидкі жуки, які вражають рослину, коли вона сходить. Личинки довгоносиків їдять бульбочки – нарості на коренях. Особливо вони активізуються, коли стає тепліше на дворі. Їм дуже комфортно проживати на гороху.



Бульбочковий довгоносик / Фото "Аграрії разом"

Коли горіх цвіте, до нього злітаються метелики горохової плодожерки. Гусениці селяться та поїдають боби зсередини.



Горохова плодожерка / Фото AgroScience

Як захистити горох від черв'яків

Настій часнику – саме те, що знадобиться вам у цій ситуації. Візьміть 20 грамів часнику на 10 літрів води. Зубці треба дрібно нарізати та залити теплою водою. Хай зберігається 2-3 дні, після чого процідіть. Використовувати цей засіб можна двічі в тиждень.



Зубці часнику / Фото Тижневик "Exo"

Розчин тютюну допоможе позбавитись черв'яків назавжди. Для цього потрібно залити 50 грамів тютюну 5-6 літрами води та настоювати 2 дні. Через цей час додайте в розчин ще 1 літр води. Обприскуйте горохові саджанці, щоб швидше позбутися ненависних шкідників.



Тютюн / Фото "Сам собі агроном"

Суміш з попелу – ефективний метод відлякування шкідників. Достатньо 150 грамів попелу розвести у 10 літрах води. Коли розбавили, хай настоїться 15-20 хвилин. Попіл ще й додатково слугуватиме як добриво.



Попіл / Фото Klioma-service