Ніколи не підгодовуйте цим малину: ягід не буде

Уявити літній сад без малини вкрай складно. Бо вона – мегакорисна та поживна. У вирощуванні цієї ягоди варто пам'ятати деякі моменти.

Для хорошого врожаю малина потребує регулярного поливання, обрізки, профілактики шкідників та вчасного підживлення. Без цих складових не обійтися. А чим не варто підживляти малину – поділиться 24 Канал.

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Чим заборонено удобрювати малину

Якщо навесні садівники часто використовують курячий послід для удобрення малини, то влітку категорично не варто робити це робити. Такі речовини, як послід курей та коров'ячий гній мають багато азоту. Через них малина буде активно продукувати зелену масу. Водночас плодів може не бути в такому випадку, або будуть дрібними.



Курячий послід / Фото "Дім.Сад.Город"

Добрива, які містять хлор, рекомендується не використовувати для підживлення малини. Бо у рослини може початись така хвороба як хлороз.

Чим можна підживляти малину

Деревний попіл – хороший засіб для удобрення малини. Його використовують після того, як зібрали урожай, адже в цей період рослинам не вистачає калію й треба зменшити кислотність землі. Біля кореневої системи треба підсипати по 100 грамів під кожен кущ.



Попіл / Фото Dreamstime

Аміачна селітра буде доречна в перші роки вирощування. Таким чином, ягода буде рости швидше. Завдяки калію земля під малиною буде більш родючою, а отже – кориснішою для рослини.



Аміачна селітра / Фото "Українська агропромислова група"

На початку літа малину слід удобрювати такими речовинами, як азот, фосфор та калій. Оптимальним варіантом у цій ситуації є нітроамофоска, яка містить 16% азоту, 16% фосфору та 16% калію.



Нітроамофоска / Фото "Добродар"

Для приготування розчину беремо 20-30 грамів нітроамофоски та 10 літрів води. Цього вистачить на один погонний метр малини. Заздалегідь землю треба полити, бо насухо добрива не просочаться. Нітроамофоска додасть малині сили, якої їй не вистачало.