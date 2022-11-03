Відключили світло: чим можна зайнятися, поки немає електрики

У часи, коли російські окупанти обстрілюють житлову та критичну інфраструктуру, може часто пропадати світло. Що робити, якщо у вас немає доступу до електроенергії та як провести час, аби не нудьгувати – читайте у матеріалі.

У першу чергу, під час повітряної тривоги обов'язково спускатися до укриття. Проте, якщо небезпека минула, а світла все ще немає, можна придумати багато цікавинок, які трохи розбавлять темряву, повідомляє 24 канал.

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Родинні ігри

Поки ви сидите вдома зі своїми рідними та близькими без електроенергії, можна розбавити блекаут простими іграми, відомими всім.

Ви можете пограти у "Слова" чи "Міста", або ж спробувати зіграти у словесний аналог "Крокодила" – пояснити слова іншому гравцю, прямо не називаючи їх.

Чим зайнятися, коли немає світла / Фото Unsplash

Крім того, можна зіграти у тактильні забавки. "Доторкнись і назви" – проста гра, яка не потребує особливого обладнання, оскільки у вашому розпорядженні усі квартира. Підкладіть кожному учаснику по предмету на хід та дайте йому вгадати, що це за річ, лише торкаючись її.

Вечеря наосліп

Якщо ви залишилися наодинці зі своєю другою половинкою, ви можете влаштувати романтичний вечір зі свічками, а можете спробувати новий формат – вечерю наосліп.

Приготуйте нову страву самі чи разом зі своєю коханою людиною. Після того, як стіл буде готовий, загасіть свічки та куштуйте страви у цілковитій темряві. Це буде цікавий досвід з розвитку нюхових та смакових рецептів. Крім того, можна обговорити з партнером особливості смаку страви чи вгадати інгредієнти.

Чим зайнятися, коли немає світла / Фото Unsplash

Час для історій

Темрява зближує, тому саме час поділитися цікавою, смішною, чи навіть моторошною історією. Розкажіть свої спогади або обговоріть книгу, заохочуючи діалог. За такими розмовами час летить непомітно, а, коли світло з'явиться, його, імовірно, і не захочеться включати.

Науковці дослідили, що з настанням темної частини доби люди схильні бути більш щирими, тому, якщо ви у компанії друзів чи близьких, можете поділитися сокровенними думками, чи елементарно пограти у "Правду чи Дію".