Чим можна вивести пирій з грядок: перевірені способи, про які ви могли не знати

Одним із найнебезпечніших бур'янів є пирій. Він поширений не лише на дачах, а й у полях. пирій є стійким до холоду, посухи та сильного сонця. Тож вивести його з грядок – завдання непросте, але можливе.

Пирій є одним із найнебезпечніших бур'янів на городі. Він швидко росте через свій довгий підземний корінь. Пирій залишається стійким у будь-яких умовах. А от як вивести пирій із грядки – розповість 24 Канал.

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Існує кілька шляхів, які допоможуть позбутись пирію на грядках.

Механічні способи

Треба викопати пирій разом із кореневою системою. Для цього вам знадобляться граблі або лопата. Перед викопуванням рослин, полийте грядку, щоб земля була вологою. Тоді коренева система пирію вийде разом з грудочкою землі.



Корінь пирію / Фото Vseroste

Інший метод – видалити пирій газонокосаркою: на ній є спеціальний диск з зубцями, який можна використовувати для видалення пирію. Пройдіться диском по грядці, але щоб не пошкодити кореневу систему корисних рослин.

Перекопайте грядку ранньою весною або пізньою осінню. Тому що в ці періоди пирій ще не встигне розсіяти своє насіння або вже відмерзне. Витягніть пирій із кореневою системою й викиньте його, щоб не заражати землю.

Мульчування

Мульчування є ефективним способом боротьби з пирієм. Для цього треба вкрити грядки товстим шаром органічних добрив. Адже бур'яни не ростуть під шаром мульчі, бо вона не пропускає світло до рослин. Водночас треба пам'ятати, що мульча має бути світлонепроникною та щільною.



Мульчування / Фото Пабліш Україна

Покриття ґрунту мульчею, наприклад, соломою, опалим листям, травою допоможе зупинити проростанню пирію. А ще – зменшить кількість світла, яке досягає його коренів. Але водночас важливо, щоб мульча не забивала доступ повітря до коренів рослин.

Мульчування також допоможе зберегти вологу в землі та не допустити його висихання. Однак важливо зазначити, що мульчування не знищує рослини пирію, тому періодично треба видаляти його вручну.

Насадження інших рослин

Ще один дієвий метод позбутися пирію – посіяти деякі рослини. Це може бути ріпак, гірчиця, озиме жито, бобові культури. Вони захищають ґрунт від бур’янів та ерозії, а також пригнічують ріст бур’янів.



Посів інших рослин / Фото Barra

Засаджуйте на грядках овочі, які швидко заростають та створюють густу зелену масу, такі як квасоля, горох, кукурудза, гарбуз. Вони зменшать кількість сонячного світла, яке доходить до пирію, що призведе до його послаблення та меншого росту.

Можна сіяти рослини, які виділяють такі речовини, що не сприяють росту пирію. Йдеться про часник, цибулю, гірчицю.

Такі рослини, як соняшник, кульбаба, конюшина, вишня мають високе та густе листя, тож вони пригнічують ріст пирію.