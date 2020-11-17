У суботу, 14 листопада, виповнилось 19 років з моменту виходу першого фільму "Гаррі Поттер". З нагоди річниці Том Фелтон зібрав решту зірок на онлайн-зустрічі.

Том Фелтон, який зіграв Драко Мелфоя у фільмі "Гаррі Поттер", зібрав решту акторів стрічки для онлайн-зустрічі, повідомляє E! News. 14 листопада виповнилось 19 років з моменту виходу першої частини фільмів.

Дивіться також "Хід королеви": 5 вагомих причин подивитись серіал про шахи

У день річниці Том Фелтон випустив відео, яке присвятив "Гаррі Поттеру". Для ролика записали відеозвернення Руперт Грінт, Деніел Редкліфф, Бонні Райт (яка зіграла Джіні Візлі) та інші зірки багатосерійного фільму.

Деніел Редкліфф, відомий за роллю головного героя, розповів, що фільми про маленького чарівника виховали ціле покоління дітей. Крім того, він натякнув на те, що наступного року планується масштабне святкування з нагоди річниці виходу першого фільму.

Це всього лише репетиція ностальгії, в яку ми з головою зануримося в наступному році, коли виповниться 20 років з моменту виходу першої частини,

– зізнався Деніел Редкліфф.

Руперт Грінт, що зіграв друга Гаррі – Рона Візлі, розповів про труднощі на зйомках. Зокрема, йому було важко зосередитися на сценах похорону Дамблдора.

"Я пам'ятаю, що на зйомках були дуже складні для мене сцени. Наприклад, похорон Дамблдора обернулися для мене кошмаром. Чомусь мені здавалося це дуже кумедним. І як тільки ти починаєш сміятися, зупинитися потім дуже важко", – розповів Руперт.

В онлайн-зустрічі взяли участь й інші актори з "Гаррі Поттера". Вони розповідали смішні моменти зі зйомок та згадували тодішні часи.

Дивитись відео онлайн-зустрічі: