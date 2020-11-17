В субботу, 14 ноября, исполнилось 19 лет с момента выхода первого фильма "Гарри Поттер". По случаю годовщины Том Фелтон собрал остальных звезд на онлайн-встрече.

Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в фильме "Гарри Поттер", собрал остальных актеров ленты для онлайн-встречи, сообщает E! News. 14 ноября исполнилось 19 лет с момента выхода первой части.

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В день годовщины Том Фелтон выпустил видео, которое посвятил "Гарри Поттеру". Для ролика записали видеообращение Руперт Гринт, Дэниэл Рэдклифф, Бонни Райт (сыгравшая Джинни Уизли) и другие звезды многосерийного фильма.

Дэниел Рэдклифф, известный по роли главного героя, рассказал, что фильмы о маленьком волшебнике воспитали целое поколение детей. Кроме того, он намекнул на то, что в следующем году планируется масштабное празднование по случаю годовщины выхода первого фильма.

Это всего лишь репетиция ностальгии, в которую мы с головой окунемся в следующем году, когда исполнится 20 лет с момента выхода первой части,

– признался Дэниел Рэдклифф.

Руперт Гринт, сыгравший друга Гарри – Рона Уизли, рассказал о трудностях на съемках. В частности, ему было трудно сосредоточиться на сценах похорон Дамблдора.

"Я помню, что на съемках были очень сложные для меня сцены. Например, похороны Дамблдора обернулись для меня кошмаром. Почему-то мне казалось это очень забавным. И как только ты начинаешь смеяться, остановиться потом очень трудно", – рассказал Руперт.

В онлайн-встрече приняли участие и другие актеры из "Гарри Поттера". Они рассказывали смешные моменты со съемок и вспоминали те времена.

Смотреть видео онлайн-встречи: