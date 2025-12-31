2026 рік пройде під покровою Червоного Вогняного Коня, тому саме червоний колір ідеально підійде для святкування, щоб залучити успіх та мати неперевершений вигляд, пише 24 Канал з посиланням на Cosopolitan.

З чим поєднати червону сукню?

Червона сукня та білі аксесуари

Щоб збалансувати червоний колір, потрібно зробити ставку на білий. Це можуть бути перли, білі екошуби, світлі туфлі чи сумочки.

Червона сукня та прикраси з білим камінням

Образ з червоною сукнею можна довершити великими каблучками чи намистинами з камінням. Виразний блиск підсилить ефект та зробить образ по-справжньому святковим.

Червона сукня та чорні колготки з туфлями

Така класика ніколи не втратить актуальності. Це культовий варіант для вечорів, що перевірений часом.

Червона сукня та взуття з металевим блиском

Сріблясті чи золоті акценти можуть бути не лише в прикрасах, але й у взутті. Босоніжки з металевим сяйвом додадуть образу й святкового блиску.

Червона сукня й туфлі в тон

Плаття червоного кольору в поєднанні з червоними туфлями виглядає доволі вишукано.

Для зустрічі Нового року 2026 слід уникати чорного, синього, блакитного, білого, сірого, темно-коричневого та графітового кольорів, йдеться в тіктоці Марії Субботи. Ці кольори можуть конфліктувати з вогняною енергією року та створити небажані перешкоди.

