Один з найкрасивіших чоловіків українського шоу-бізнесу в дитинстві соромився своєї зовнішності. Григорій Решетник до 14 років хворів шкірним захворюванням, лікування якого було безсиле. Телеведучий вперше наважився розповісти про дитячу недугу.

36-річний український телеведучий та шоумен Григорій Решетник став гостем програми "Екзамен" з Машою Ефросиніною. Під час інтерв'ю незмінний ведучий романтичного раліті-шоу "Холостяк" розповів про свою зовнішність. Як з'ясувалось, красень, яким захоплюється жіноча аудиторія країни, в дитинстві був гидким каченям.

Читайте також Класно відпочили на Мальдівах: Григорій Решетник розповів, як завагітніла дружина

З 2-місячного віку він хворів шкірним захворюванням – стрептодермією та нейродермітом. Батьки возили сина в санаторії, робили грязьові процедури та регулярно використовували мазі, проте жодне лікування не допомагало.

Я ж гидке каченя. Всі руки, вся шкіра в таких висипаннях, це уражене тіло. У мене дитячі колготки прилипали до такої міри, що я вночі сідав у ванну. Це все свербить,

– пригадав Григорій Решетник.



Григорій Решетник в дитинстві / Фото: скриншот з відео

Ведучий зізнався, що в школі навіть на уроці фізкультури він був змушений ходити в гольфі та штанах, а через хворобу його не брали на спортивні змагання попри хорошу фізичну підготовку. Згодом хлопець продовжив навчання вдома, адже недуга лише прогресувала. Дитиною він у всьому звинувачував батьків, проте серед однолітків завжди мав авторитет.

У 14-річному віці захворювання повністю зникло всього за три тижні. Як стверджує Решетник, на це повпливали ормональні зміни організму.

Григорій Решетник розповів про дитячу хворобу: дивіться відео онлайн