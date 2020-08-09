Один из самых красивых мужчин украинского шоу-бизнеса в детстве стеснялся своей внешности. Григорий Решетник до 14 лет болел кожным заболеванием, лечение которого было бессильно. Телеведущий впервые решился рассказать о детской болезни.

36-летний украинский телеведущий и шоумен Григорий Решетник стал гостем программы "Экзамен" с Машей Ефросининой. Во время интервью бессменный ведущий романтического ралити-шоу "Холостяк" рассказал о своей внешности. Как выяснилось, красавец, которым увлекается женская аудитория страны, в детстве был гадким утенком.

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С 2-месячного возраста он болел кожным заболеванием – стрептодермией и нейродермитом. Родители возили сына в санатории, делали грязевые процедуры и регулярно использовали мази, однако никакое лечение не помогало.

Я гадкий утенок. Все руки, вся кожа в таких высыпаниях, это пораженное тело. У меня детские колготки прилипали к такой степени, что я ночью садился в ванну. Это все чешется,

– вспомнил Григорий Решетник.



Григорий Решетник в детстве / Фото: скриншот с видео

Ведущий признался, что в школе даже на уроке физкультуры он был вынужден ходить в гольфе и брюках, а из-за болезни его не брали на спортивные соревнования несмотря на хорошую физическую подготовку. Впоследствии парень продолжил обучение на дому, ведь болезнь только прогрессировала. Ребенком он во всем обвинял родителей, однако среди сверстников всегда пользовался авторитетом.

В 14-летнем возрасте заболевание полностью исчезло всего за три недели. Как утверждает Решетник, на это повлияли гормональные изменения организма.

Григорий Решетник рассказал о детской болезни: смотрите видео онлайн