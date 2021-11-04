Букерівська премія-2021: нагороду отримав письменник з ПАР

Оголосили переможця Букерівської премії. У 2021 році престижну нагороду отримав 57-річний письменник з ПАР – Деймон Гелгут.

У 2003 та 2010 роках письменник потрапляв до шорт-листа премії. Тепер його відзначили за роман "Обіцянка" (The Promise).

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Роман "Обіцянка"

У романі мовиться про сім'ю білошкірих, які мешкають в ПАР. Зібравшись на похороні, вони усвідомили, що не виконали важливу обіцянку. Сім'я мала віддати будинок на своїй фермі чорношкірій жінці, яка все життя працювала в них. Однак знайшли декілька відмовок, щоб не дотримати слова.

Автор отримає за цю роботу нагороду в розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів, що дорівнює майже 1,8 мільйона гривень.



Деймон Гелгут / Фото Getty Images

Букерівська премія: що відомо