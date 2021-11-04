В 2003 и 2010 годах писатель попадал в шорт-лист премии. Теперь его отметили за роман "Обещание" (The Promise).

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Роман "Обещание"

В романе говорится о семье белокожих, проживающих в ЮАР. Собравшись на похоронах, они осознали, что не выполнили важное обещание. Семья должна была отдать дом на своей ферме чернокожей женщине, которая всю жизнь работала у них. Однако нашли несколько отговорок, чтобы не сдержать слова.

Автор получит за эту работу награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов, что равняется почти 1,8 миллиона гривен.

Дэймон Гэлгут / Фото Getty Images

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