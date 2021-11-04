У 2003 та 2010 роках письменник потрапляв до шорт-листа премії. Тепер його відзначили за роман "Обіцянка" (The Promise).
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Роман "Обіцянка"
У романі мовиться про сім'ю білошкірих, які мешкають в ПАР. Зібравшись на похороні, вони усвідомили, що не виконали важливу обіцянку. Сім'я мала віддати будинок на своїй фермі чорношкірій жінці, яка все життя працювала в них. Однак знайшли декілька відмовок, щоб не дотримати слова.
Автор отримає за цю роботу нагороду в розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів, що дорівнює майже 1,8 мільйона гривень.
Деймон Гелгут / Фото Getty Images
Букерівська премія: що відомо
- Найпрестижніша література нагорода, яку вручають щорічно з 1969 року.
- Подія відбувається у Великій Британії.
- Спершу премію присуджували авторові, який проживає в одній з країн Співдружності або в Ірландії.
- Претендувати на нагороду можуть лише англомовні романи.
- З 2014 року можна висувати на нагороду англомовні романи з будь-якої країни світу.