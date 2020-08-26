Акторка, модель та дизайнер тепер стане і ведучою. Вона почне вести шоу Planet Sex про сексуальність і стосунки між людьми. Дата виходу серіалу поки що невідома.

Про це повідомляє видання Deadline. Розважальний сайт Hulu та BBC Three стануть співпродюсерами документального серіалу Planet Sex. А його ведучою буде модель Кара Делевінь.

До теми Кара Делевінь пояснила свою орієнтацію: до якої статі зірка відчуває сексуальний потяг

У шоу буде 6 серій. Загалом його ідея – дослідити людську сексуальність та стосунки між статями. Також будуть підніматися такі теми, як порнографія та гендерна ідентичність. Сама ведуча буде мати можливість стати учасницею експериментів та побувати в секс-лабораторіях світу.

Я можу тільки уявити, що це шоу означало б для мене 14-річної, яка тоді так відчайдушно намагалась розібратися в своїх почуттях,

– висловилась про серіал Кара.

Зірка зазначила, що коли серіалу вдастся допомогти підліткам легше розмовляти з батьками на тему сексуальності, а продюсери та всі, хто доклались до шоу, досягнуть одної з головних цілей проєкту.

Planet Sex розпочав зйомки на початку 2020 року, але вони призупинилися через пандемію коронавірусу. Тому і дата виходу прем’єри невідома.

Про орієнтацію Кари Делевінь

Зазначимо, нещодавно Кара Делевінь пояснила свою орієнтацію. Зірка наголосила, що вона пансексуалка – тобто може відчувати потяг до будь-якої людини незалежно від її статі чи гендеру.

Я думаю, я завжди залишатимусь пансексуальною. Хтось визначає себе як "вони ", "він" чи "вона", я закохуюся в людину і це все. Мене приваблює особистість,

– зізналась Кара Делевінь.