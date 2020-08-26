Актриса, модель и дизайнер теперь станет и ведущей. Она начнет вести шоу Planet Sex о сексуальности и отношениях между людьми. Дата выхода сериала пока неизвестна.

Об этом сообщает издание Deadline. Развлекательный сайт Hulu и BBC Three станут сопродюсерами документального сериала Planet Sex. А его ведущей будет модель Кара Делевинь.

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В шоу будет 6 серий. В целом его идея – исследовать человеческую сексуальность и отношения между полами. Также будут подниматься такие темы, как порнография и гендерная идентичность. Сама ведущая будет иметь возможность стать участницей экспериментов и побывать в секс-лабораториях мира.

Я могу только представить, что это шоу означало бы для меня 14-летней, которая тогда так отчаянно пыталась разобраться в своих чувствах,

– высказалась о сериале Кара.

Звезда отметила, что если сериалу удастся помочь подросткам легче разговаривать с родителями на тему сексуальности, то продюсеры и все, кто приобщался в шоу, достигнут одной из главных целей проекта.

Planet Sex начал съемки в начале 2020 года, но они приостановились из-за пандемии коронавируса. Поэтому и дата выхода премьеры неизвестна.

Об ориентации Кары Делевинь

Отметим, недавно Кара Делевинь объяснила свою ориентацию. Звезда подчеркнула, что она пансексуалка – то есть может испытывать влечение к любому человеку независимо от его пола или гендера.

Я думаю, я всегда буду оставаться пансексуальной. Кто-то определяет себя как "они", "он" или "она", я влюбляюсь в человека и это все. Меня привлекает личность,

– призналась Кара Делевинь.