45-річний американський актор Бредлі Купер минулого року розлучився з моделлю Іриною Шейк, з якою виховує 3-річну доньку Лею. Разом з крихіткою він відпочивав на пляжі в Малібу в компанії голлівудської акторки Дженніфер Гарнер, яка нещодавно порвала з бойфрендом Джоном Міллером.

Всього кілька днів тому в пресі заговорили про розрив 48-річної американської акторки Дженніфер Гарнер з бізнесменом Джоном Міллером після двох років роману. Пара розійшлась на початку 2020 ще до спалаху коронавірусу та режиму самоізоляції. Після розголосу в ЗМІ зірку помітили з колегою Бредлі Купером та його 3-річною донькою Леєю на пляжі в Малібу. Про це інформує Daily Mail.

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Дженніфер Гарнер та Бредлі Купер хороші друзі. Вони зіграли пару в драмі "Псевдонім" майже 20 років тому і з того часу підтримують спілкування. Так, актор займався спортом на пляжі, а його колега разом з донькою будували замки з піску поблизу. Знаменитості мило спілкувались і насолоджувались компанією одне одного.

Jennifer Garner enjoys flirty beach fun with eligible bachelor Bradley Cooper https://t.co/450SXXFRU0 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 6, 2020

Варто зазначити, що раніше в пресі ширились чутки про роман акторів, проте жоден з них ніколи не коментував ці припущення. Наразі зарано говорити про почуття між Дженніфер Гарнер та Бредлі Купером. Але зазначимо, що після розлучення з Іриною Шейк зірка не мав серйозних стосунків, а лауреатка премії Золотий глобус завершила роман з Джоном Міллером кілька місяців тому.

До слова, колишнього бойфренда Дженніфер Гарнер папараці помітили у компанії ексдружини скрипальки Керолайн Кемпбелл, з якою він розлучився напередодні роману з акторкою. Разом вони виховують двох дітей, тому журналісти вже встигли припустити, що сім'я може возз'єднатися.