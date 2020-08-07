45-летний американский актер Брэдли Купер в прошлом году расстался с моделью Ириной Шейк, с которой воспитывает 3-летнюю дочь Лею. Вместе с крохой он отдыхал на пляже в Малибу в компании голливудской актрисы Дженнифер Гарнер, которая недавно порвала с бойфрендом Джоном Миллером.

Всего несколько дней назад в прессе заговорили о разрыве 48-летней американской актрисы Дженнифер Гарнер с бизнесменом Джоном Миллером после двух лет романа. Пара разошлась в начале 2020 года еще до вспышки коронавируса и режима самоизоляции. После огласки в СМИ звезду заметили с коллегой Брэдли Купером и его 3-летней дочерью Леей на пляже в Малибу. Об этом сообщает Daily Mail.

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Дженнифер Гарнер и Брэдли Купер хорошие друзья. Они сыграли пару в драме "Псевдоним" почти 20 лет назад и с тех пор поддерживают общение. Так, актер занимался спортом на пляже, а его коллега вместе с дочкой строили замки из песка поблизости. Знаменитости мило общались и наслаждались компанией друг друга.

Jennifer Garner enjoys flirty beach fun with eligible bachelor Bradley Cooper https://t.co/450SXXFRU0 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 6, 2020

Стоит отметить, что ранее в прессе распространялись слухи о романе актеров, однако ни один из них никогда не комментировал эти предположения. Пока рано говорить о чувствах между Дженнифер Гарнер и Брэдли Купером. Но отметим, что после развода с Ириной Шейк звезда не заводил серьезных отношений, а лауреат премии Золотой глобус завершила роман с Джоном Миллером несколько месяцев назад.

К слову, бывшего бойфренда Дженнифер Гарнер папарацци заметили в компании бывшей жены скрипачки Кэролайн Кэмпбелл, с которой он расстался накануне романа с актрисой. Вместе они воспитывают двоих детей, поэтому журналисты уже успели предположить, что семья может воссоединиться.