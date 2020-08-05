Невдовзі у Голлівуді відбудуться зйомки бойовика Девіда Леітча "Швидкісний поїзд". Головну роль у стрічці зіграє Бред Пітт. А от молода актриса Джої Кінг виступить опонентом голлівудського красеня та спробує вбити його персонажа.

Як повідомляє Deadline, Джої Кінг вже пройшла всі кастинги та затверджена на роль підлітка-вбивці. Зйомки заплановані на осінь 2020 року та пройдуть в Лос-Анджелесі. Саме тоді молода актриса вперше зустрінеться на знімальному майданчику з голлівудським красенем Бредом Піттом. Хто ще постане у новому бойовику, поки не відомо.

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"Я така схвильована! Це просто неймовірно. Не знаю, чи це насправді відбувається зі мною", – не стримувала захвату від нової ролі Джої Кінг.

Що відомо про фільм "Швидкісний поїзд"

Сюжет для нового захопливого бойовика у Голлівуді почерпнули з книги японського письменника Котаро Ісакі. Екранізувати роман "Швидкісний поїзд" взявся режисер Девід Леітч, тому на глядачів очікує видовищний екшн.

За сюжетом стрічки, 5 найманих вбивць отримують нове замовлення і сідають у швидкісний потяг, що курсує з Токіо до Моріоки. Виявляється, що хтось затіяв проти кілерів небезпечну гру, поєднавши їхні цілі. Тому за час мандрівки головні герої повинні будуть розкрити таємниці заплутаної справи та спробувати вижити. в цій поїздці А оскільки гра вийшла на інший рівень, кожен вбивця буде відчайдушно боротись за власне життя.