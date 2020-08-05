Вскоре в Голливуде состоятся съемки боевика Дэвида Леитча "Скоростной поезд". Главную роль в ленте сыграет Брэд Питт. А вот молодая актриса Джои Кинг выступит оппонентом голливудского красавца и попытается убить его персонажа.

Как сообщает Deadline, Джои Кинг уже прошла все кастинги и утверждена на роль подростка-убийцы. Съемки запланированы на осень 2020 года и пройдут в Лос-Анджелесе. Именно тогда молодая актриса впервые встретится на съемочной площадке с голливудским красавцем Брэдом Питтом. Кто еще предстанет в новом боевике, пока не известно.

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"Я так взволнована! Это просто невероятно. Не знаю, происходит ли это на самом деле со мной", – не сдерживала восторга от новой роли Джои Кинг.

Что известно о фильме "Скоростной поезд"

Сюжет для нового захватывающего боевика в Голливуде почерпнули из книги японского писателя Котаро Исаки. Экранизировать роман "Скоростной поезд" взялся режиссер Дэвид Леитч, поэтому зрителей ожидает зрелищный экшн.

По сюжету ленты, 5 наемных убийц получают новый заказ и садятся в скоростной поезд, курсирующий из Токио в Мориоки. Оказывается, что кто-то затеял против киллеров опасную игру, соединив их цели. Поэтому за время путешествия главные герои должны будут раскрыть тайны запутанного дела и попытаться выжить в этой поездке. А поскольку игра вышла на другой уровень, каждый убийца будет отчаянно бороться за собственную жизнь.