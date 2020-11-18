Джейс Міддлтон, який через пандемію коронавірусу відклав своє весілля із коханою Еліза Тевен, чудово провів час на прогулянці "дикою природою". Радісними моменами він поділився в мережі.

Молодший брат герцогині Кембриджської опублікував на своїй інстаграм-сторінці фотографії з нареченою та улюбленими собаками.

До слова Вперше після заручин брат Кейт Міддлтон з обраницею відвідав світський захід: фото

"Пригоди в дикій природі з моїми дорогими", – підписав знімки 33-річний чоловік.

Пара обрала подібні зручні образи оливкового кольору, аби зливатись із природою. Поряд з ними весело грались чотирилапі вихованці Джеймса. Він та його кохана виглядали неймовірно щасливими посеред красивих пейзажів Шотландії.

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Варто додати, що Джеймс Міддлтон освідчився своїх коханій у жовтні 2019-го після року стосунків. Цього літа пара повинна була зіграти весілля, однак її довелось перенести через пандемію. Коли відбудеться свято – наразі невідомо.