Джеймс Миддлтон, который из-за пандемии коронавируса отложил свою свадьбу с любимой Элизой Тевен, прекрасно провел время на прогулке по "дикой природе". Радостными моментами он поделился в сети.

Младший брат герцогини Кембриджской опубликовал на своей инстаграм-странице фотографии с невестой и любимыми собаками.

К слову Впервые после помолвки брат Кейт Миддлтон с избранницей посетил светское мероприятие: фото

"Приключения в дикой природе с моими дорогими", – подписал снимки 33-летний мужчина.

Пара выбрала похожие удобные образы оливкового цвета, чтобы слиться с природой. Рядом с ними весело резвились четвероногие воспитанники Джеймса. Он и его возлюбленная выглядели невероятно счастливыми посреди красивых пейзажей Шотландии.

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Стоит добавить, что Джеймс Миддлтон сделал предложение своей возлюбленной в октябре 2019-го после года отношений. Этим летом пара должна была сыграть свадьбу, однако ее пришлось перенести из-за пандемии. Когда состоится праздник – пока неизвестно.