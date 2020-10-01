Після того, як українці до кінця вересня могли безперешкодно потрапляти у Болгарію без ПЛР-тестування на коронавірус і двотижневого карантину, тепер вони будуть змушені робити тест на COVID-19. Відповідне рішення ухвалило посольство України в Болгарії.

Як повідомляють в Інтерфакс-Україна, українці з 1 жовтня можуть в'їхати до Болгарії тільки з негативним ПЛР-тестом на COVID-19. Така вимога стосуватиметься українців до 30 листопада включно.

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У посольстві України в Болгарії 30 вересня повідомили, що ПЛР-тест перед в'їздом у Болгарію потрібно зробити за 72 години до перетину кордону. Якщо результат буде негативний, то з цією довідкою українці можуть заїжджати у країну. У довідці про результат на COVID-19 повинні бути вказані особисті дані особи відповідно до паспорта громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, яка провела дослідження (найменування установи, адреса та контактні дані, дата проведення тестування), а також прописаний латиницею метод (PCR) і негативний результат (Negative).



На кордоні з Болгарією українці повинні показати негативний тест на COVID-19 / Pixabay

Варто додати, що у Болгарії, станом на 1 жовтня 2020 року, зафіксовано майже 21 тисяча хворих людей на коронавірус. 825 з них померли і більше 14 тисячі одужали. В Україні ж зафіксовано 213 тисяч хворих, з яких 94 тисячі одужали та 4 тисячі померли.