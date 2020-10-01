После того, как украинцы до конца сентября могли беспрепятственно попадать в Болгарию без ПЦР-тестирования на коронавирус и двухнедельного карантина, теперь они будут вынуждены делать тест на COVID-19. Соответствующее решение приняло посольство Украины в Болгарии.

Как сообщают в Интерфакс-Украина, украинцы с 1 октября могут въехать в Болгарию только с отрицательным ПЦР-тест на COVID-19. Такое требование будет касаться украинцев до 30 ноября включительно.

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В посольстве Украины в Болгарии 30 сентября сообщили, что ПЦР-тест перед въездом в Болгарию нужно сделать за 72 часа до пересечения границы. Если результат будет отрицательный, то с этой справкой украинцы могут заезжать в страну. В справке о результате на COVID-19 должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negative).



На границе с Болгарией украинцы должны показать отрицательный тест на COVID-19 / Pixabay

Стоит добавить, что в Болгарии, по состоянию на 1 октября 2020 года, зафиксирована почти 21 тысяча больных людей коронавирусом. 825 из них умерли и больше 14 тысяч выздоровели. В Украине же зафиксировано 213 тысяч больных, из которых 94 тысячи выздоровели и 4 тысячи умерли.