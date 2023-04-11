Діамантові писанки у вині на Великдень: як повторити тренд тіктоку вдома

11 квітня 2023, 11:40
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У тіктоці з'явився новий великодній тренд – "мерехтливих писанок". Їх дуже легко зробити, а ще ці писанки милують око незвичними перламутровими забарвленнями. Як їх намалювати – читайте далі.

У соцмережах дедалі більшої популярності набуває тренд діамантових писанок. Вони мають неймовірний вигляд: блищать з усіх боків. Як їх правильно робити та як досягти такого ефекту, підкаже 24 Канал.

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Як зробити мерехтливі писанки

  • Сирі яйця треба добре помити, щоб вони були гладенькими.
  • Після цього ставимо у каструлю і заливаємо червоним вином – напівсолодким чи солодким.
  • Можна взяти сухе вино, але обов'язково додати до нього 1 столову ложку цукру. Під час варіння варто додати 1 столову ложку оцту.
  • Після кипіння варимо яйця 10-15 хвилин. Яйця у вині потрібно залишити на 2-3 години, щоб вони настоялись.
  • Коли витягнули яйця з вина, треба покласти їх на серветку. Вони мають повністю висохнути.
  • Під час висихання ви побачите, як на шкаралупі яєць з'являються мерехтливі блискітки.

 

 

Автор: Вікторія Козар