Діамантові писанки у вині на Великдень: як повторити тренд тіктоку вдома
11 квітня 2023, 11:40Читать новость на русском
У тіктоці з'явився новий великодній тренд – "мерехтливих писанок". Їх дуже легко зробити, а ще ці писанки милують око незвичними перламутровими забарвленнями. Як їх намалювати – читайте далі.
У соцмережах дедалі більшої популярності набуває тренд діамантових писанок. Вони мають неймовірний вигляд: блищать з усіх боків. Як їх правильно робити та як досягти такого ефекту, підкаже 24 Канал.
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Як зробити мерехтливі писанки
- Сирі яйця треба добре помити, щоб вони були гладенькими.
- Після цього ставимо у каструлю і заливаємо червоним вином – напівсолодким чи солодким.
- Можна взяти сухе вино, але обов'язково додати до нього 1 столову ложку цукру. Під час варіння варто додати 1 столову ложку оцту.
- Після кипіння варимо яйця 10-15 хвилин. Яйця у вині потрібно залишити на 2-3 години, щоб вони настоялись.
- Коли витягнули яйця з вина, треба покласти їх на серветку. Вони мають повністю висохнути.
- Під час висихання ви побачите, як на шкаралупі яєць з'являються мерехтливі блискітки.