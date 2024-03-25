Краще цього дотримуватися: основні заборони на свято Благовіщення
25 березня 2024, 07:30Читать новость на русском
Цьогоріч свято Благовіщення віряни відзначають 25 березня. Згідно з Євангелієм від Луки, цього дня Діві Марії з'явився архангел Гавриїл і сповістив, що вона обрана народити сина, на ім'я Ісус, який буде Сином Божим.
Виявляється, що з нагоди цього церковного свята є чимало заборон. Основне обмеження стосується утримання від роботи на городі. Замість цього рекомендується дати землі відновитися й знайти час для особистого відпочинку. Детальніше про основні заборони на Благовіщення – дивіться в матеріалі Lifestyle24.
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Що не можна робити у Благовіщення
- Забороняється займатися фізичною працею, хатньою роботою, шиттям, в'язанням та вишиванням.
- Також не можна носити новий одяг і ходити в гості, оскільки вважається, що свято слід проводити в родинному колі.
- До того ж у Благовіщення не радять стригти волосся або робити екстравагантні укладки.
- З нагоди церковного свята рекомендується утриматися від крику, лайки, сварок.
- Крім того, важливо пам'ятати, що Благовіщення припадає на час Великого посту, який вимагає дотримання таких обмежень, як утримання від їжі тваринного походження. Водночас можна вживати рибу та морепродукти.