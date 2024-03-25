Краще цього дотримуватися: основні заборони на свято Благовіщення

Цьогоріч свято Благовіщення віряни відзначають 25 березня. Згідно з Євангелієм від Луки, цього дня Діві Марії з'явився архангел Гавриїл і сповістив, що вона обрана народити сина, на ім'я Ісус, який буде Сином Божим.

Виявляється, що з нагоди цього церковного свята є чимало заборон. Основне обмеження стосується утримання від роботи на городі. Замість цього рекомендується дати землі відновитися й знайти час для особистого відпочинку. Детальніше про основні заборони на Благовіщення – дивіться в матеріалі Lifestyle24.

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Що не можна робити у Благовіщення