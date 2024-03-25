Оказывается, что по случаю этого церковного праздника есть немало запретов. Основное ограничение касается воздержания от работы на огороде. Вместо этого рекомендуется дать земле восстановиться и найти время для личного отдыха. Подробнее об основных запретах на Благовещение – смотрите в материале Lifestyle24.

Вас также может заинтересовать Благовещение 2024: традиции и молитвы, которые должен прочитать каждый

Что нельзя делать в Благовещение