Оказывается, что по случаю этого церковного праздника есть немало запретов. Основное ограничение касается воздержания от работы на огороде. Вместо этого рекомендуется дать земле восстановиться и найти время для личного отдыха. Подробнее об основных запретах на Благовещение – смотрите в материале Lifestyle24.
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Что нельзя делать в Благовещение
- Запрещается заниматься физическим трудом, домашней работой, шитьем, вязанием и вышиванием.
- Также нельзя носить новую одежду и ходить в гости, поскольку считается, что праздник следует проводить в семейном кругу.
- К тому же в Благовещение не советуют стричь волосы или делать экстравагантные укладки.
- По случаю церковного праздника рекомендуется воздержаться от крика, ругани, ссор.
- Кроме того, важно помнить, что Благовещение приходится на время Великого поста, который требует соблюдения таких ограничений, как воздержание от пищи животного происхождения. В то же время можно употреблять рыбу и морепродукты.