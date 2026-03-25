У цей день наші предки годували пташок насінням та ходили до церкви. Про заборони, Дні ангела й інші свята 25 березня – розповідає Православний церковний календар.

Благовіщення Пресвятої Богородиці 2026

За Євангелієм від Луки, одного дня Архангел Гавриїл з'явився до Діви Марії в місті Назареті. Він сказав Пресвятій Богородиці: "Радуйся, благодатна, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками". Тоді Марія дізналася, що народить Сина Божого, якого зватимуть Ісус. Богородиця прийняла слова Гавриїла, промовивши: "Ось, я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм". Згодом Діва Марія завагітніла та народила Сина, що врятував людство.

На Благовіщення віряни традиційно йдуть до церкви, щоб послухати святкову літургію. Християни багато моляться та просять здоров'я у Господа. Також у цей день заведено пекти та освячувати проскуру, літургійний хліб, який має з'їсти родина натщесерце.

Що цікаво, наші предки вважали, що гарною прикметою буде побачити голуба у Благовіщення. Нерідко люди випускають білих птахів у небо у цей день.

Що не можна робити на Благовіщення 2026?

Не можна подорожувати або вирушати в далекі поїздки.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не варто займатися домашніми справами.

Не рекомендується давати або брати в борг.

Народні прикмети

Якщо у цей день надворі вітряно, то літо буде спекотним.

Якщо ластівки ще не повернулися з теплих країв, то весна буде холодною.

Якщо на Благовіщення почуєте грозу, то буде рясний врожай горіхів.

Якщо піти на риболовлю у цей день, то спіймаєте багато риби.

Хто святкує День ангела 25 березня?

За новоюліанським календарем, 25 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Тихон і Сава.

