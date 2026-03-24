Щоб не накликати на себе біду, у народі суворо дотримувалися певних обмежень. Детальніше про те, що не можна робити на Благовіщення 2026 – розповів сайт "Українські традиції".

Що не можна робити на Благовіщення 2026?

На Благовіщення не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема вишиванням, шиттям та в'язанням. Річ у тім, що у народі нитка символізувала людську долю, тому будь-яка маніпуляція з нею могла заплутати життєвий шлях або навіть його вкоротити.

До того ж на свято не варто займатися хатніми справами. Наприклад, прибиранням чи пранням, адже разом із брудною водою та метушнею з дому могло назавжди піти сімейне щастя та добробут.

Крім цього, 25 березня діє заборона на будь-які зміни в зовнішності та побуті. Так, наші предки уникали стрижки нігтів та волосся, бо вірили, що разом із ними можна "відрізати" свою вдачу та здоров'я.

На Благовіщення також не заведено було вперше одягати новий одяг. Вважалося, що він швидко зіпсується, а людина весь рік відчуватиме матеріальну скруту.

Ба більше, господарі намагалися нічого не позичати з дому на свято, навіть сіль, аби не винести разом із речами достаток.

Оскільки це свято миру та духовної радості, під суворою забороною опинялися будь-які конфлікти, лихослів'я, гнівні думки, гучні розваги, бенкети та веселощі.

Народні прикмети на Благовіщення 2026