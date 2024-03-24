З нагоди світлого свята Благовіщення: добірка чарівних привітань у картинках

Вже завтра відзначатиметься Благовіщення. Щиро віримо, що цей день потішить українців лише добрими звістками. Адже їх дуже не вистачає під час кривавої війни, яку розпочала Росія проти нашої держави.

Нехай Діва Марія та Ісус Христос оберігають кожну українську домівку від зла та усіх негараздів, дарують своє тепло та любов. Підіть цього дня до церкви та щиро помоліться, адже вважається, що ваші прохання обов'язково почують.

Щиро вітаємо Миру та спокою усім: найсвітліші картинки-привітання з Благовіщенням

До Благовіщення Пресвятої Богородиці LifeStyle 24 зібрав добірку зворушливих привітань у картинках. Надішліть їх усім найближчим людям, щоб подарувати хоч промінчик світла у такі темні для України часи. Адже зараз навіть найменша дрібничка може викликати щиру усмішку.

Благовіщення 2024: привітання у картинках

Благовіщення 2024 / Фото "Листівки"

Благовіщення 2024 / Фото "Листівки"

Благовіщення 2024 / Фото forumsmile.com.ua

Благовіщення 2024 / Фото forumsmile.com.ua

Благовіщення 2024 / Фото listivki.com.ua

Благовіщення 2024 / Фото listivki.com.ua

Благовіщення 2024 / Фото "Факти"

Благовіщення 2024 / Фото with_love_card

Благовіщення 2024 / Фото vitannya.in.ua

Благовіщення 2024 / Фото Joy Pup