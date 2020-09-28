Українська співачка Катерина Бужинська наважилася розповісти, що була жертвою домашнього насильства. У 18 років вона вийшла заміж за чоловіка, який пізніше підіймав на неї руку та змушував робити аборт.

Артистка у коментарі Катерині Осадчій для програми "Світське життя" поділилася подробицями першого шлюбу. Бужинська розповіла, що раніше боялася публічно розповідати про насильство в сім'ї і довго терпіла знущання чоловіка.

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Багато жінок страждають від насильства. Вони бояться поділитися цим, шукають виправдання коханим, вірять, що ті зміняться. Проте у більшості випадків чоловіки, піднявши один раз руку на жінку, не припиняють це робити.

Катерина Бужинська була жертвою домашнього насильства

До числа тих, хто страждав від рук коханого, належить і виконавиця Катерина Бужинська. У 18 років вона вийшла заміж за 38-річного продюсера Юрія Квеленкова. Чоловік неодноразово дозволяв собі бити дружину, а коли та завагітніла, змушував робити аборт.

Я любила його. Він був першим чоловіком у моєму житті і це було велике кохання. Думала, що, можливо, сама в чомусь винна, щось не так зробила, а, можливо, так у всіх… Бо це були перші серйозні стосунки молодої дівчини,

– розповіла Катерина.

Але знаменитість зазначила, що зараз не терпіла б такого ставлення до себе. Бужинська закликала жінок не мовчати про насильство.

20 років тому було дуже неприємно про це говорити. Не хотіла, щоб це обговорювали, жаліли мене, сміялися,

– зізналася артистка.

Катерина Бужинська у "Світському житті": дивіться відео онлайн

З 2014 року співачка живе у щасливому шлюбі. Вона вийшла заміж за болгарського бізнесмена Дімітара Стойчева. Подружжя виховує двійнят – Катю і Діму. Також у неї є старша донька від продюсера Юрія Квеленкова. Катерина не зробила аборт і зберегла життя своїй принцесі.

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