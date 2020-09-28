Бил и заставлял делать аборт: Екатерина Бужинская призналась, что была жертвой домашнего насилия
Украинская певица Екатерина Бужинская решилась рассказать, что была жертвой домашнего насилия. В 18 лет она вышла замуж за мужчину, который позже поднимал на нее руку и заставлял делать аборт.
Артистка в комментарии Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь" поделилась подробностями первого брака. Бужинская рассказала, что раньше боялась публично рассказывать о насилии в семье и долго терпела издевательства мужа.
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Многие женщины страдают от насилия. Они боятся поделиться этим, ищут оправдания любимым, верят, что те изменятся. Однако в большинстве случаев мужчины, подняв один раз руку на женщину, не прекращают это делать.
Екатерина Бужинская была жертвой домашнего насилия
К числу тех, кто страдал от рук любимого, относится и исполнительница Екатерина Бужинская. В 18 лет она вышла замуж за 38-летнего продюсера Юрия Квеленкова. Мужчина неоднократно позволял себе бить жену, а когда та забеременела, заставлял делать аборт.
Я любила его. Он был первым мужчиной в моей жизни и это была большая любовь. Думала, что, возможно, сама в чем-то виновата, что-то не так сделала, а, возможно, так у всех... Потому что это были первые серьезные отношения молодой девушки,
– рассказала Екатерина.
Но знаменитость отметила, что сейчас не терпела бы такого отношения к себе. Бужинская призвала женщин не молчать о насилии.
20 лет назад было очень неприятно об этом говорить. Не хотела, чтобы это обсуждали, жалели меня, смеялись,
– призналась артистка.
Екатерина Бужинская в "Светской жизни": смотрите видео онлайн
С 2014 года певица живет в счастливом браке. Она вышла замуж за болгарского бизнесмена Димитара Стойчева. Супруги воспитывают двойняшек – Катю и Диму. Также у нее есть старшая дочь от продюсера Юрия Квеленкова. Екатерина не сделала аборт и сохранила жизнь своей принцессе.
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