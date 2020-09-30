Американська співачка Мерая Кері щоразу більше дивує громадськість своїми моторошними деталями дитинства. Жінка випустила книгу мемуарів The Meaning of Mariah Carey, де розповіла не лише про кар'єру, а й про дитинство. Там жінка згадала і про свого жорстокого батька.

50-річна Мерая Кері поділилась, що пережила справжнє насильство у своїй сім'ї, повідомляє The Independent. Якщо раніше зірка розповідала, що її рідна старша сестра намагалась продати 12-річну Мераю сутенеру, то зараз вона зізналась, що у її 15-ть сестра змушувала її займатись простицією та вживати кокаїн, а також нанесла Мераї опіки третього ступеня тяжкості.

До слова Сестра Мераї Кері судиться з мамою через пережите у дитинстві насильство: деталі

Окрім цього, Мерая раніше розповідала, що завжди мала погані стосунки із старшими за себе братом і сестром, а з батьком рідком бачилась, оскільки він був розлучений з її матір'ю з 3-річного віку дівчинки. Але, схоже, сімейні драми продовжувались у сім'ї навіть після розлучення, адже Кері зізналась, що батько Альфред Рой Кері постійно бив її матір і брата Моргана.

"Дисфункціональні сім'ї – ідеальний грунт для ґвалтівників, бо незахищені діти завжди уразливі для нападу", – поділилась зірка, згадавши декілька сварок, які часто закінчувались "дірками в стінах", а одного разу батько так побив сина, що лікарі дивувались, як той залишився живим.



Мерая Кері з батьком і сестрою / Архівні фото з мережі

Відомо, що батько зірки був темношкірим афроамериканцем, тому завжди почував себе некомфортно поряд з білошкірою дружиною-ірландкою та дітьми. Мерая у своїй книзі також поділилась, що у віці 6 років під час чергового нападу батька вдома, вона намагалась подзвонити другу сім'ї, щоб той врятував її маму.