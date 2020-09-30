Бив усю сім'ю: Мерая Кері розповіла про батька та нові подробиці важкого дитинства
Американська співачка Мерая Кері щоразу більше дивує громадськість своїми моторошними деталями дитинства. Жінка випустила книгу мемуарів The Meaning of Mariah Carey, де розповіла не лише про кар'єру, а й про дитинство. Там жінка згадала і про свого жорстокого батька.
50-річна Мерая Кері поділилась, що пережила справжнє насильство у своїй сім'ї, повідомляє The Independent. Якщо раніше зірка розповідала, що її рідна старша сестра намагалась продати 12-річну Мераю сутенеру, то зараз вона зізналась, що у її 15-ть сестра змушувала її займатись простицією та вживати кокаїн, а також нанесла Мераї опіки третього ступеня тяжкості.
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Окрім цього, Мерая раніше розповідала, що завжди мала погані стосунки із старшими за себе братом і сестром, а з батьком рідком бачилась, оскільки він був розлучений з її матір'ю з 3-річного віку дівчинки. Але, схоже, сімейні драми продовжувались у сім'ї навіть після розлучення, адже Кері зізналась, що батько Альфред Рой Кері постійно бив її матір і брата Моргана.
"Дисфункціональні сім'ї – ідеальний грунт для ґвалтівників, бо незахищені діти завжди уразливі для нападу", – поділилась зірка, згадавши декілька сварок, які часто закінчувались "дірками в стінах", а одного разу батько так побив сина, що лікарі дивувались, як той залишився живим.
Мерая Кері з батьком і сестрою / Архівні фото з мережі
Відомо, що батько зірки був темношкірим афроамериканцем, тому завжди почував себе некомфортно поряд з білошкірою дружиною-ірландкою та дітьми. Мерая у своїй книзі також поділилась, що у віці 6 років під час чергового нападу батька вдома, вона намагалась подзвонити другу сім'ї, щоб той врятував її маму.