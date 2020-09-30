Американская певица Мэрайя Кэри все больше удивляет общественность своими жуткими деталями детства. Женщина выпустила книгу мемуаров The Meaning of Mariah Carey, где рассказала не только о карьере, но и о детстве. Там женщина вспомнила и о своем жестокого отца.

50-летняя Мэрайя Кэри поделилась, что пережила настоящее насилие в своей семье, сообщает The Independent. Если раньше звезда рассказывала, что ее родная старшая сестра пыталась продать 12-летнюю Мэрайю сутенеру, то сейчас она призналась, что в ее 15-ть сестра заставляла ее заниматься простициею и принимать кокаин, а также нанесла Мэрайе ожоги третьей степени тяжести.

К слову Сестра Мэрайи Кэри судится с мамой из-за пережитого в детстве насилие: детали

Кроме этого, Мэрайя ранее рассказывала, что всегда имела плохие отношения со старшими братом и сестрой, а с отцом редко виделась, поскольку он был разведен с матерью с 3-летнего возраста девочки. Но, похоже, семейные драмы продолжались в семье даже после развода, ведь Кэри призналась, что отец Альфред Рой Кэри постоянно бил ее мать и брата Моргана.

"Дисфункциональные семьи – идеальная почва для насильников, потому что незащищенные дети всегда уязвимы для нападения", – поделилась звезда, вспомнив несколько ссор, которые часто заканчивались "дырками в стенах", а однажды отец так избил сына, врачи удивлялись, как то остался жив.

Мэрайя Кэри с отцом и сестрой / Архивные фото из сети

Известно, что отец звезды был темнокожим афроамериканцем, поэтому всегда чувствовал себя некомфортно рядом с белокожей женой-ирландкой и детьми. Мэрайя в своей книге также поделилась, что в возрасте 6 лет во время очередного приступа отца дома, она пыталась позвонить другу семьи, чтобы тот спас ее маму.