Американська співачка Біллі Айліш кілька днів тому потрапила під "приціл" фотографів, де засвітила форми тіла в облягаючій майці. Через те, що зірка носить oversize одяг, фанати рідко бачили її фігуру із зайвими кілограмами. Зірка вирішила відреагувати на хвилю хейту у її сторону.

18-річна Біллі Айліш засвітила у літньому відкритому вбранні кілька днів тому у Лос-Анджелесі, повідомляє 24 канал. На ній була облягаюча майка та шорти. Чимало фанаті розкритикувало її за недосконалу фігуру, в той час як інші прихильники заступились за неї та просили не підлаштовувати "нереальні стандарти краси" під всіх зірок.

До слова Billboard Music Awards 2020: переможці музичної премії та найяскравіші образи зірок

Артистка вирішила відповісти хейтерам за їхні розмови про форми тіла та опублікувала пікантне фото, де випнула свої пишні груди у майці.

"Ви справді хочете повернутись назад у часі?" – написала під фото Біллі.

Нагадаємо, що Біллі Айліш вже не вперше реагує на критику щодо її зовнішності. У березні 2020 року під час концерту в Маямі роздяглася на відео на знак протесту проти бодішеймінгу.