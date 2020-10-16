Американская певица Билли Айліш несколько дней назад попала под прицел фотографов, где засветила формы тела в облегающей майке. Из-за того, что звезда носит oversize одежду, фанаты редко видели ее фигуру с лишними килограммами. Звезда решила отреагировать на волну хейта в ее сторону.

18-летняя Билли Айлиш засветила в летнем открытом наряде несколько дней назад в Лос-Анджелесе, сообщает 24 канал. На ней была облегающая майка и шорты. Многие фанаты раскритиковали ее за несовершенную фигуру, в то время как другие поклонники заступились за нее и просили не подстраивать "нереальные стандарты красоты" под всех звезд.

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Артистка решила ответить хейтерам за их разговоры о формах тела и опубликовала пикантное фото, где выпятила свою пышную грудь в майке.

"Вы действительно хотите вернуться назад во времени?" – написала под фото Билли.

Напомним, что Билли Айлиш уже не впервые реагирует на критику относительно ее внешности. В марте 2020 года во время концерта в Майами разделась на видео в знак протеста против бодишейминга.