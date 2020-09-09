Американська акторка і телезірка Гейлі Бібер розбурхала мережу еротичним образом. Вона постала перед камерою у відвертому вбранні без білизни та засвітила оголені груди.

Дружина канадського співака Джастіна Бібера належить до найсексуальніших жінок сучасного шоу-бізнесу. Вона смілива та впевнена в собі, не соромиться публікувати надзвичайно відверті знімки. Гейлі завела мережу черговим дописом на особистій інстаграм-сторінці.

Читайте також Два мільйони вподобань за сідниці: Гейлі Бібер розбурхала мережу звабливим фото

Гейлі Бібер поділилася спекотним кадром із нової фотосесії. Вона позувала перед камерою посеред поля в оригінальному і стильному образі.

Акторка одягнула білу обтислу майку, під якою не було нижньої білизни. Дівчина засвітила інтимні зони грудей, чим викликала неабиякий ажіотаж серед підписників у коментарях. Менш, ніж за добу допис вподобали понад мільйон разів. Свій look знаменитість доповнила чорним ковбойським капелюхом.

На обличчі зіркова дружина зробила ніжний макіяж, яким підкреслила натуральну вроду. Біляве волосся вона вклала у легкі природні локони. Увагу також привертає її проникливий погляд.

Гейлі Бібер у білій майці і без білизни / Instagram / @haileybieber