Барбі у президенти: у США випустили нову серію культових ляльок для гри у передвиборчу кампанію
Компанія Mattel, найбільш відома виробництвом культової ляльки Барбі, випустила нову серію іграшок – для гри у передвиборчу кампанію. Причому лялька-кандидатка у серії – темношкіра.
Barbie 2020 – це чотири ляльки, пишуть у CNN, а серед них:
- Кандидатка в президенти – темношкіра дівчина з прапором США на піджаку, мікрофоном та смартфоном в руках.
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- Інші три ляльки з різними кольорами шкіри, статурою й одягом – це керівниця виборчого штабу, збирачка пожертв та, звісно, виборчиня.
Ці чотири ляльки покликані показати дитині повноцінну команду у політичній кампанії. Автори ж ідеї кажуть, що у такий спосіб хотіли б виховати у дівчаток зацікавленість у політичному лідерстві.
А коштує нова серія ляльок приблизно 40 доларів (трохи більше за тисячу гривень). Окремо можна придбати й додаткові до гри фішки – бюлетені, плакати, буклети, ба навіть і підказки для дівчат про те, як писати промови та програми у кампаніях.
Серія ляльок Барбі для гри у вибори / Фото з офіційного твіттера Барбі
З 1959 року Барбі захищала дівчаток і заохочувала їх бути лідерами в класі, суспільстві, а колись і у країні,
– наголосила очільниця Barbie & Dolls в компанії Mattel Ліза Макнайт.
Тема виборів особливо актуальна у 2020, адже цьогоріч відбувається президентська кампанія (у якій суперничають головно пани Трамп та Байден).