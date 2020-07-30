Компанія Mattel, найбільш відома виробництвом культової ляльки Барбі, випустила нову серію іграшок – для гри у передвиборчу кампанію. Причому лялька-кандидатка у серії – темношкіра.

Barbie 2020 – це чотири ляльки, пишуть у CNN, а серед них:

Кандидатка в президенти – темношкіра дівчина з прапором США на піджаку, мікрофоном та смартфоном в руках.

Зверніть увагу Як навчити дитину гратися самостійно: корисні підказки батькам

Інші три ляльки з різними кольорами шкіри, статурою й одягом – це керівниця виборчого штабу, збирачка пожертв та, звісно, виборчиня.

Ці чотири ляльки покликані показати дитині повноцінну команду у політичній кампанії. Автори ж ідеї кажуть, що у такий спосіб хотіли б виховати у дівчаток зацікавленість у політичному лідерстві.

А коштує нова серія ляльок приблизно 40 доларів (трохи більше за тисячу гривень). Окремо можна придбати й додаткові до гри фішки – бюлетені, плакати, буклети, ба навіть і підказки для дівчат про те, як писати промови та програми у кампаніях.



Серія ляльок Барбі для гри у вибори / Фото з офіційного твіттера Барбі

З 1959 року Барбі захищала дівчаток і заохочувала їх бути лідерами в класі, суспільстві, а колись і у країні,

– наголосила очільниця Barbie & Dolls в компанії Mattel Ліза Макнайт.

Тема виборів особливо актуальна у 2020, адже цьогоріч відбувається президентська кампанія (у якій суперничають головно пани Трамп та Байден).

До слова, у лютому 2020 вийшла нова колекція ляльок Барбі "Жінки, що надихають" – власне, про жінок, які змінили світ.