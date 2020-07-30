Компания Mattel, наиболее известная производством культовой куклы Барби, выпустила новую серию игрушек – для игры в предвыборную кампанию. Причем кукла-кандидат в серии - темнокожая.

Barbie 2020 – это четыре куклы, пишут в CNN , а среди них:

Кандидат в президенты – темнокожая девушка с флагом США на пиджаке, микрофоном и смартфоном в руках.

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Остальные три куклы с разным цветом кожи, телосложением и одеждой – это руководитель избирательного штаба, собиратель пожертвований и, конечно, избиратель.

Эти четыре куклы призваны показать ребенку полноценную команду в политической кампании. Авторы же идеи говорят, что таким образом хотели бы воспитать у девочек заинтересованность в политическом лидерстве.

А стоит новая серия кукол примерно 40 долларов (чуть больше тысячи гривен). Отдельно можно приобрести и дополнительные к игре фишки – бюллетени, плакаты, буклеты, даже и подсказки для девушек о том, как писать речи и программы в кампаниях.



Серия кукол Барби для игры в выборы / Фото с официального твиттера Барби

С 1959 года Барби защищала девочек и поощряла их быть лидерами в классе, обществе, а когда-нибудь и в стране,

– подчеркнула руководительница Barbie & Dolls в компании Mattel Лиза Макнайт.

Тема выборов особенно актуальна в 2020, ведь в этом году проходит президентская кампания (в которой соперничают главным образом господа Трамп и Байден ).