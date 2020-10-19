Мільйони кіноманів перебувають в очікуванні нових епізодів серіалу "Корона". І щоб ще більше підігріти цікавість глядачів до 4 сезону проєкту, у мережі опублікували персонажні постери.

На кадрах, які презентували на сайті Netflix, представили всіх головних героїв серіалу "Корона". Зокрема, на персонажних постерах можна побачити Олівію Колман, Хелену Бонем Картер, Тобайса Мензіса, Джоша О'Коннора, Емму Коррін та Джилліан Андерсон.

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Оскільки 4 сезон розкаже глядачам про непростий період життя королівської родини, автори серіалу вирішили підкреслити це завдяки тьмяним кольорам постерів. Користувачі мережі вже відзначили, що таке рішення додало драматичності кадрам, відтак вже очікується складний і динамічний сюжет нових серій "Корони".

Персонажні постери 4 сезону серіалу "Корона" / Фото Netflix

Що відомо про сюжет 4 сезону "Корони"

Стрічка розкаже про 1980-ті роки, коли до королівської родини приєдналась принцеса Діана. Її шлюб зі значно старшим принцом Чарльзом нагадував британцям казку. Однак за дверима палацу все було далеко не таким бездоганним: Леді Ді не могла себе назвати щасливою жінкою.

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Водночас між Єлизаветою ІІ та Маргарет Тетчер посилювалась неприязнь. Прем'єр-міністерка вирішила вступити у війну за Фолклендські острови, що аж ніяк не підтримувала Її Величність.

Та це далеко не всі перипетії, з якими зіткнуться головні герої 4 сезону серіалу "Корона". Відтак глядачі вже чекають на 15 листопада, коли на стрімінговій платформі Netflix презентують перші епізоди історичної драми.

Дивіться трейлер до серіалу "Корона" 4 сезон: відео