Миллионы киноманов пребывают в ожидании новых эпизодов сериала "Корона". И чтобы еще больше подогреть интерес зрителей к 4 сезону проекта, в сети опубликовали персонажные постеры.

На кадрах, которые презентовали на сайте Netflix, представили всех главных героев сериала "Корона". В частности, на персонажных постерах можно увидеть Оливию Колман, Хелену Бонэм Картер, Тобайаса Мензиса, Джоша О'Коннора, Эмму Коррин и Джиллиан Андерсон.

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Поскольку 4 сезон расскажет зрителям о непростом периоде жизни королевской семьи, авторы сериала решили подчеркнуть это благодаря тусклым цветам постеров. Пользователи сети уже отметили, что такое решение добавило драматичности кадрам, следовательно уже ожидается сложный и динамичный сюжет новых серий "Короны".

Персонажные постеры 4 сезона сериала "Корона" / Фото Netflix

Что известно о сюжете 4 сезона "Короны"

Лента расскажет о 1980-х годах, когда к королевской семье присоединилась принцесса Диана. Ее брак со значительно старшим принцем Чарльзом напоминал британцам сказку. Однако за дверями дворца все было далеко не таким безупречным: Леди Ди не могла себя назвать счастливой женщиной.

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В то же время между Елизаветой II и Маргарет Тэтчер усиливалась неприязнь. Премьер-министр решила вступить в войну за Фолклендские острова, что отнюдь не поддерживала Ее Величество.

Но это далеко не все перипетии, с которыми столкнутся главные герои 4 сезона сериала "Корона". Поэтому зрители уже ждут 15 ноября, когда на стриминговой платформе Netflix презентуют первые эпизоды исторической драмы.

Смотрите трейлер к сериалу "Корона" 4 сезон: видео